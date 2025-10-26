बदरीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2025 की धूम, पहुंचे सीएम धामी
बदरीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। यह कार्यक्रम भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्रामवासियों और शिल्पकारों ने स्टॉल लगाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
जागरण संवाददाता, चमोली। बदरीनाथ में आयोजित देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2025 में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यह कार्यक्रम भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचे। ग्रामवासियों और स्थानीय शिल्पकारों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं।
यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत, अध्यात्म और सामुदायिक सहभागिता का जीवंत प्रदर्शन है।
सीएम धामी तय समय अनुसार बदरीनाथ धाम हेलीपैड पंहुचे, जहां जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर प्रदान किया गया, जिसके बाद वें देवभूमि कल्चर फेस्टिवल में प्रतिभाग करने हेतु कार से टूरिस्ट एराइवल प्लाजा पंहुचे।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल, महामंत्री अरुण मैठानी एवं विनोद कनवासी, कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र सिंह रावत, रामचंद्र गौड़, भुनेश जोशी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष अनुज डिमरी द्वारा हेलीपैड पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया।
