चमोली पुलिस ने पोखरी बैंड से 108 वाहन सेवा चालक को टक्कर मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार; फरार था ड्राइवर

चमोली पुलिस ने पोखरी बैंड से 108 वाहन सेवा चालक को टक्कर मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: गोपेश्वर मुख्यालय के पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से 108 वाहन सेवा के चालक की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद फरार चल रहे ट्रक चालक को शनिवार को चमोली पुलिस ने गोपेश्वर पोखरी बैंड से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि बीते एक जुलाई को गोपेश्वर पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक द्वारा 108 वाहन सेवा का चालक नरेश चंद्र कुमेड़ी को टक्कर मारी जिससे वाहन चालक गंभीर रुप से घायल हो गया था। घायल चालक का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया जहां चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। नागरिकों ने वाहन चालक की गिरफ्तारी व खोज की मांग को लेकर किया हंगामा बताया कि घटना के बाद से ही वाहन चालक फरार चल रहा था, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने वाहन चालक की गिरफ्तारी व खोज की मांग को लेकर हंगामा भी किया था। इसके बाद वाहन चालक के खिलाफ थाना गोपेश्वर में मामला भी पंजीकृत किया गया था। वह चमोली पुलिस द्वारा लगातार फरार चल रहे वाहन चालक की ढूंढखोज की जा रही थी। पुलिस उपाधीक्षक चमोली प्रमोद शाह के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर राजेंद्र रौतेला के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। जिस पर वाहन चालक सुमित पुत्र भीम सिंह निवासी 19 केरी गांव प्रेम नगर देहरादून को पोखरी बैंड गोपेश्वर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

