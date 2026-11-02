चमोली में पेंशनर्स को बड़ी राहत, घर बैठे जमा करें डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र, यह है प्रक्रिया

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की सुविधा के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान-5 चलाया जा रहा है। यह अभियान एक नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificate-DLC) जमा करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इससे वे घर बैठे आनलाइन प्रमाण-पत्र जमा कर सकेंगे और उन्हें बार-बार कोषागार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य कोषाधिकारी राजीव कांत ने बताया कि निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड के निर्देश पर जिले के सभी कोषागार और उपकोषागारों में पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाने और जमा करने की जानकारी दी जा रही है।