चमोली का फूलों की घाटी नेशनल पार्क शीतकाल के लिए बंद, रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों ने किया भ्रमण

संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क चमोली विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं।

पार्क प्रशासन की टीम ने ही घाटी का भ्रमण कर लौटते हुए घांघरिया में फूलों की घाटी का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर इस वर्ष की यात्रा का समापन किया। इस बार वैली में पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद दर्ज हुई है।