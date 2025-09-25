जासं, गोपेश्वर। युवती से दुष्कर्म के आरोप में दशोली विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख विपिन कंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भी भेज दिया है।

गोपेश्वर थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि युवती ने मंगलवार को तहरीर देकर विपिन कंडारी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हुई है।