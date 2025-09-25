चमोली में दुष्कर्म के आरोप में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार, युवती ने लगाए संगीन इल्जाम
गोपेश्वर में दशोली विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख विपिन कंडारी को दुराचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। युवती ने कंडारी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुराचार करने का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर कंडारी को जेल भेज दिया गया है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि कंडारी ने उसके साथ लंबे समय तक रहने का नाटक किया।
जासं, गोपेश्वर। युवती से दुष्कर्म के आरोप में दशोली विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख विपिन कंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भी भेज दिया है।
गोपेश्वर थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि युवती ने मंगलवार को तहरीर देकर विपिन कंडारी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हुई है।
युवती ने ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख पर लंबे समय से साथ रहने का भी आरोप लगाया है। विपिन कंडारी पूर्व में एक संगठन से जुड़कर छात्र नेता भी रहे हैं। इसी दौरान युवती से जान पहचान हुई।
