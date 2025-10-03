थराली में कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का अनुष्ठान संपन्न, दशमी को हरियाली काटकर देवी को लगा भोग
थराली के नंदा राज राजेश्वरी सिद्ध पीठ देवराडा में नवरात्रि अनुष्ठान हवन पूजन और कन्या पूजन के साथ संपन्न हुआ। दशमी को हरियाली काटकर देवी को भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र हटवाल ने बताया कि अखंड देवी पाठ का आयोजन किया गया। विजयदशमी पर नंदा देवी की पूजा अर्चना की गई और विशाल भंडारे के साथ नवरात्रे संपन्न हुए।
जागरण संवाददाता, थराली। कन्या पूजन के साथ नवरात्रे का अनुष्ठान संपन्न हो गया है।नंदा राज राजेश्वरी सिद्ध पीठ देवराडा मे चल रहे नवरात्र अनुष्ठान बृहस्पतिवार को को दशमी के दिन हवन,पूजन, पूर्णाहुति और कन्या पूजन के साथ संपन्न हुआ ।
दस दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। अष्टमी में कालरात्रि पूजा अर्चना की गई और दशमी को हरियाली काटकर देवी का भोग लगा कर श्रद्धालुओ को प्रसाद स्वरूप बांटा गया, मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र हटवाल ने बताया सिद्धपीठ देवराडा मंदिर मे अखंड देवी पाठ मुख्य पुजारी मंसाराम गौड और योगेश गौड द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कराई गई।
इस मौके पर परगना बधाण के दस गावों सहित समस्त देवी भक्तों ने बट चढ़कर भाग लिया और विजयदशमी के पर्व पर नंदा देवी की पूजा अर्चना की गई तथा उन्हें हरियाली का प्रसाद चढ़ाया गया, और विशाल भंडारे के साथ नवरात्रे संपन्न हुए इस मौके पर मुख्य पुजारी मंशा राम गौड, योगेश गौड, रणजीत सिह रावत,रघुवीर सिह गुसांई, मोहन प्रसाद देवराड़ी, पुष्कर सिंह गुसांई गौरा देवी, जयंती पंत, सुरेंद्र सिह गुसांई सचिव वीरेंद्र सिह गुसांई, मदन गुसांई, पं राजपांडे, अध्यक्ष सुनीता रावत,विनोद रावत, संदीप रावत, प्रदीप जोशी, लता देवी, महेशी देवी,पवन रावत,महावीर रावत आदि मौजूद रहे।
