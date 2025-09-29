हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब होंगे बंद, मौसम साफ होने के चलते बढ़ी यात्रियों की संख्या

हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख 2 अक्टूबर को तय की जाएगी। मौसम साफ होने के कारण दोनों तीर्थस्थलों पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हेमकुंड साहिब में अब तक 2 लाख 64 हजार से अधिक यात्री आ चुके हैं। कपाट बंद होने के उत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं।

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि 10 अक्टूबर को तय की गई है। कपाट बंद होने की तैयारियों में गुरूद्वारा हेमकुंड साहिब मेनेजमेंट ट्रस्ट जुट गया है। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी दो अक्टूबर को विजय दशमी को तय होगी।

इन दिनों बदरीनाथ धाम व हेमकुंड की यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। मौसम साफ होने के चलते यात्रियों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। हेमकुंड साहिब में अब तक दो लाख 64 हजार यात्री आ चुकी है। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होने हैं।

गुरूद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मेनेजमेंट ट्रस्ट के सीईओ सरदार सेवा सिंह ने बताया कि कपाट बंद होने के उत्सव को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। सेना, पंजाब के पूर्व सैनिकों का बैंड सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के जत्थे कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। कहा कि मौसम सुहाना होने के चलते पंजाब से यात्रियों की इन दिनों आवाजाही बढ़ गई है।

दूसरी ओर बदरीनाथ धाम में भी यात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। अब तक 14 लाख से अधिक यात्री धाम पहुंच चुका है। इस यात्रा वर्ष श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजय दशमी गुरूवार दो अक्टूबर को तय होगी।

कपाट बंद होने की तिथि तय करने हेतु श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर में दोपहर बाद धार्मिक समारोह का आयोजन होगा जिसमें धर्माधिकारी, वेदपाठी पंचांग गणना पश्चात श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय करेंगे तथा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) पदाधिकारियों की उपस्थिति में बदरीनाथ धाम के रावल कपाट बंद की तिथि की घोषणा करेंगे।

इसी दिन कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाओं का कार्यक्रम तथा श्री उद्धव जी श्री कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान तथा आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी तथा विष्णु वाहन श्री गरूड़ जी के श्री नृसिंह मंदिर ज्योर्तिमठ स्थित गद्दी स्थल प्रस्थान का मुहुर्त तय होगा।