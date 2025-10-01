Video में देखें, उत्तराखंड के चमोली में भारी भूस्खलन, सड़क बंद; दहशत में लोग
चमोली उत्तराखंड में बारिश रुकने के बाद भी भूस्खलन जारी है। बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बुधवार को भारी भूस्खलन हुआ जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई। भूस्खलन इतना भयंकर था कि पूरे क्षेत्र में धूल छा गई जिससे लोग डर गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विभाग सड़क से मलबा हटाने का कार्य कर रहा है लेकिन पत्थर गिरने से परेशानी हो रही है।
जासं, चमोली। उत्तराखंड के जनपद चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना जारी है। बुधवार को बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन होने से क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई।
जनपद चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना अभी भी जारी है... बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि लोग दहशत में आ गए। pic.twitter.com/dE8pJubdnU
— Neha Bohra (@neha_suyal) October 1, 2025
भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए। आस-पास रहने वाले लोगों ने इस घटना की वीडियो और तस्वीरें अपने केमरे में कैद कर लीं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
वहीं विभाग का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी था, लेकिन लगातार पत्थरों और मलबे के गिरने से जोखिम को देखते हुए सड़क को सुचारु करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही चट्टान से पत्थर गिरने बंद होते हैं। सड़क से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा।
