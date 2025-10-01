Video में देखें, उत्तराखंड के चमोली में भारी भूस्खलन, सड़क बंद; दहशत में लोग

जासं, चमोली। उत्‍तराखंड के जनपद चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना जारी है। बुधवार को बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्‍खलन होने से क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई।

भूस्‍खलन इतना खतरनाक था कि पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए। आस-पास रहने वाले लोगों ने इस घटना की वीडियो और तस्वीरें अपने केमरे में कैद कर लीं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।