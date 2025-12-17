चमोली में ज्योतिर्मठ के सीमांत नीति घाटी के कई घरों में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंचे ITBP और पुलिस के जवान
सीमांत नीती घाटी के मलारी के पास महरगांव में आग की घटना सामने आई है। इस गांव के लोग इन दिनों शीतकाल प्रवास पर रहते हैं। आग लगने की जानकारी मिलते ही मल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। सीमांत नीती घाटी के मलारी के पास महरगांव में आग की घटना सामने आई है। इस गांव के लोग इन दिनों शीतकाल प्रवास पर रहते हैं। आग लगने की जानकारी मिलते ही मलारी गांव से चार किलोमीटर दूर पर नीती घाटी की ओर महर गांव में आग की लपटें देखी गई। सूचना के बाद मलारी में रह रहे कुछ ग्रामीणों के साथ आईटीबीपी और पुलिस मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली है।
भारत-चीन सीमा पर स्थित नीति-मलारी घाटी के मेहरगांव में बुधवार रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई आवासीय घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि इन दिनों शीतकालीन प्रवास के कारण ग्रामीण निचले इलाकों में रहने आए हैं और गांव में कोई भी निवासरत नहीं था, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया।
जोशीमठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जोशीमठ से फायर सर्विस, पुलिस और मेहरगांव के पास मौजूद आईटीबीपी की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल राहत एवं बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
