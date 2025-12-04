Language
    गैस गोदाम के पास कार खाई में गिरने से तीन युवक घायल, रेस्क्यू कर बचाई गई जान

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    उत्तराखंड में एक गैस गोदाम के पास कार खाई में गिरने से तीन युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहु ...और पढ़ें

    दुर्घटनाग्रस्त वाहन। जागरण

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर। रात्रि को थाना गोपेश्वर को सूचना प्राप्त हुई कि मंडल रोड स्थित गैस गोदाम के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही थाना गोपेश्वर से पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पहुंचा।

    मौके पर कार सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त मिली। स्थिति को गंभीर देखते हुए पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में सवार तीनों व्यक्तियों को रेस्क्यू कर वाहन से बाहर निकाला गया।

    अभय शाह (24 वर्ष) पुत्र अजय शाह, निवासी मंदिर मार्ग गोपेश्वर, सचिन (21 वर्ष) पुत्र नरेंद्र सिंह नेगी, निवासी मंदिर मार्ग गोपेश्वर तथा शशांक (21 वर्ष) पुत्र नरेंद्र सिंह पुंडीर, निवासी मंदिर मार्ग गोपेश्वर को हल्की चोटें आयी है। पुलिस द्वारा तीनों युवकों को 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया।

