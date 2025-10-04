Uttarakhand: संतोपथ ट्रेक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत, पांच साथियों संग भटक गया था रास्ता
चमोली जिले के संतोपथ ट्रेक पर बंगाल के एक ट्रेकिंग दल के सदस्य सुमंता दा की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। दल के कुछ सदस्य रास्ता भटक गए थे जिसके बाद एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया और सुमंता दा के शव को माणा पहुंचाया। थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी के अनुसार साथियों ने बताया कि सुमंता दा की मौत हृदय गति रुकने से हुई है।
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के संतोपथ ट्रेक पर गए बंगाल के ट्रेकिंग दल के एक सदस्य की मौत हो गई। मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया जा रहा है। वह 12 सदस्यीय ट्रेकर दल में शामिल था।
