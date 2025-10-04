Language
    Uttarakhand: संतोपथ ट्रेक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत, पांच साथियों संग भटक गया था रास्‍ता

    By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:02 PM (IST)

    चमोली जिले के संतोपथ ट्रेक पर बंगाल के एक ट्रेकिंग दल के सदस्य सुमंता दा की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। दल के कुछ सदस्य रास्ता भटक गए थे जिसके बाद एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया और सुमंता दा के शव को माणा पहुंचाया। थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी के अनुसार साथियों ने बताया कि सुमंता दा की मौत हृदय गति रुकने से हुई है।

    संतोपथ ट्रेक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के संतोपथ ट्रेक पर गए बंगाल के ट्रेकिंग दल के एक सदस्य की मौत हो गई। मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया जा रहा है। वह 12 सदस्यीय ट्रेकर दल में शामिल था। पुलिस के अनुसार पर्यटकों का यह दल सतोपंथ की ट्रेकिंग पर गया था।

    छह ट्रेकर पहले ही माणा की ओर चले गए थे, जबकि छह अन्य सतोपंथ क्षेत्र में रास्ता भटक गए थे। एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि वसुंधरा से लगभग चार किलोमीटर आगे लक्ष्मीवन क्षेत्र में पांच ट्रेकर फंसे हैं और एक बीमार है। राहत और बचाव कार्य करने शुरू पर एसडीआरएफ की टीम ट्रेकर तक पहुंचने में सफल रही।

    एक ट्रेकर सुमंता दा निवासी बराड्रोन दक्षिण 24 परगना, बंगाल मृत पाए गए। एसडीआरएफ ने उनके शव को आठ किमी दूर माणा पहुंचाया। थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी के अनुसार, साथियों ने बताया कि सुमंता दा की मौत हृदय गति रुकने से हुई है।