    गजब: कारनामा भालू का, पुलिस करती रही लोगों पर शक

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:38 PM (IST)

    पोखरी के पाब गांव में वाहनों को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों की तलाश की, लेकिन जांच में पता चला कि यह काम भालू का है। वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, ज्योतिर्मठ में सेना कैंप में भालू का बच्चा घुस गया, जिसे वन विभाग और सेना के जवानों ने जंगल में छोड़ दिया।

    संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी: क्षेत्र के पाब गांव में वाहनों के शीशे तोड़कर नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश करती रही, लेकिन जब जांच की तो पता चला कि यह कारनामा तो भालू का है।
    थानाध्यक्ष देवेन्द्र पंत ने बताया कि पोखरी-बामनाथ सड़क पर ग्राम पाब के पास ग्रामीणों की गाड़ियां, स्कूटी और मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि रात को अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। एक कार का शीशा तोड़कर सीट को फाड़कर बाहर फेंक दिया। वहीं एक स्कूटी को नीचे गिराकर सीट फाड़ दी तथा एक बाइक को भी नीचे गिरा दिया। थानाध्यक्ष शिकायत मिलते ही मौके पर गए और गाड़ियों को हुए नुकसान की जांच की तो मामला संदिग्ध लगा। इस पर उन्होंने वन विभाग की टीम बुलाकर मौके पर जांच करवाई तो वन विभाग ने भालू के हमले से गाड़ियों के नुकसान की पुष्टि की। थानाध्यक्ष ने वाहन स्वामियों को सचेत किया कि जंगली जानवरों से अपने वाहनों की सुरक्षा करते रहें। वहीं दूसरी ओर ज्योतिर्मठ में सेना कैंप में भालू का बच्चा घुस गया। इससे वहां अफरातफरी का माहौल रहा। वन विभाग व सेना के जवानों ने भालू के बच्चे को पकड़कर जंगल में छोड़ा।
