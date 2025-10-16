Language
    चमोली में भालू ने दपंती पर किया हमला, पति की मौत; गंभीर घायल पत्‍नी को किया एयर लिफ्ट

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:23 PM (IST)

    चमोली जिले के डुमक गांव में भालू ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। यह घटना तब हुई जब वे जंगल में घास लेने गए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    क्षेत्र में भालू के हमले से दहशत है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। चमोली जिले में भालू का आतंक व्याप्त है। ज्योर्तिमठ विकासखंड के डुमक गांव में पति पत्नी पर भालू का हमला पति की मौके पर मौत हो गाई है। पत्नी गंभीर घायल है, जिसे हैली से एम्स ऋषिकेश उपचार के लिए भेजा है।

    बताया गया कि जंगल में घास लेने गए पति-पत्नी पर भालू ने हमला किया है, जिसमें डुमक गांव के सुंदर सिंह की मौत हो गई है व लीला देवी गम्भीर रूप से घायल है। जिसे एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। क्षेत्र में भालू के हमले से दहशत है।

