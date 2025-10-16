संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। चमोली जिले में भालू का आतंक व्याप्त है। ज्योर्तिमठ विकासखंड के डुमक गांव में पति पत्नी पर भालू का हमला पति की मौके पर मौत हो गाई है। पत्नी गंभीर घायल है, जिसे हैली से एम्स ऋषिकेश उपचार के लिए भेजा है।

बताया गया कि जंगल में घास लेने गए पति-पत्नी पर भालू ने हमला किया है, जिसमें डुमक गांव के सुंदर सिंह की मौत हो गई है व लीला देवी गम्भीर रूप से घायल है। जिसे एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। क्षेत्र में भालू के हमले से दहशत है।