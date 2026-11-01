बंगथल में भालू का कहर: मवेशियों पर हमला, एक बैल की मौत, ग्रामीणों का सड़क जाम कर प्रदर्शन
पोखरी विकासखंड के बंगथल गांव में भालू के हमले में एक बैल की मौत हो गई और दो अन्य मवेशी ...और पढ़ें
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संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी (चमोली)। विकासखंड के बंगथल गांव में भालू का आतंक जारी है। बीती रात भालू ने दो गोशालाओं के दरवाजे तोड़कर मवेशियों पर हमला किया। एक बैल की मौत हो गई, जबकि एक बैल और एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, भालू ने भगत लाल पुत्र पुष्कर लाल की गोशाला में घुसकर एक बैल को मार डाला और दूसरे बैल को घायल कर दिया। दूसरी घटना में सुरेंद्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह की गोशाला का दरवाजा तोड़कर भालू ने एक गाय को घायल किया।
लगातार हमलों से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को मृत बैल को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि डीएफओ, रेंजर और वन विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचने तक जाम नहीं खोला जाएगा। सूचना मिलने पर केदारनाथ वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी कपिल गुसाईं, वन दरोगा आनंद सिंह रावत और गोपाल सिंह रमोला मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया। करीब दो घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार हो रहे हमलों से लोगों और मवेशियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।
उन्होंने भालू के आतंक से निजात दिलाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान ग्राम प्रधान ज्योति देवी, पूर्व प्रधान ललित मिश्रा, भगत लाल, सुरेंद्र नेगी, मिलन मिश्रा, विवेक भारती, मुकेश लाल, कन्हैया प्रसाद भट्ट, महिला मंगल दल अध्यक्ष सावित्री देवी, कुंवरी देवी, कुसुमलता देवी, मंजू देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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