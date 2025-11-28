Chamoli News: बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बारात से लौट रहे युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। बद्रीनाथ हाइवे पर बिरही में बारात से लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल कार से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई है।

बीती रात्रि को बिरही के पास एक स्विफ्ट डिज़ायर और मोटरसाइकिल के मध्य भिड़ंत हो गई। चमोली से पुलिस बल तत्काल घटनास्थल से घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया।

उपचार के दौरान दोनों घायल युवकों ने दम तोड़ दिय, मृतकों की पहचान कमल सिंह, पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी ग्राम रामणी, नंदानगर, आयु 27 वर्ष , राहुल सिंह, पुत्र श्री भवान सिंह, निवासी ग्राम रामणी, नंदानगर, आयु 28 वर्ष के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर आ रहे थे।