    Chamoli News: बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बारात से लौट रहे युवकों की मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    बद्रीनाथ हाईवे पर बिरही के पास एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ये युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दुर्घटना में घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतकों की पहचान कमल सिंह और राहुल सिंह के रूप में हुई है, जो रामणी गांव के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। बद्रीनाथ हाइवे पर बिरही में बारात से लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल कार से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई है।

    बीती रात्रि को बिरही के पास एक स्विफ्ट डिज़ायर और मोटरसाइकिल के मध्य भिड़ंत हो गई। चमोली से पुलिस बल तत्काल घटनास्थल से घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया।

    उपचार के दौरान दोनों घायल युवकों ने दम तोड़ दिय, मृतकों की पहचान कमल सिंह, पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी ग्राम रामणी, नंदानगर, आयु 27 वर्ष , राहुल सिंह, पुत्र श्री भवान सिंह, निवासी ग्राम रामणी, नंदानगर, आयु 28 वर्ष के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर आ रहे थे।

