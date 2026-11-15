बदरीनाथ धाम में वेद ऋचाओं की गूंज थमी, अब नारायण जप करेंगे श्रद्धालु... कल बंद होंगे कपाट

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत चल रही पंच पूजा के तीसरे दिन शनिवार दोपहर बाद खड्ग पुस्तक पूजा संपन्न हुई। इसके साथ ही वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया।

अब नारायण की पूजा-अर्चना में वेद ऋचाएं नहीं पढ़ी जाएंगी। भक्तों और पुजारियों को वेद ऋचाओं के बजाय स्वयं नारायण का जप करना होगा। वेद और उपनिषद की पुस्तिकाओं को पूजा के बाद उचित स्थान पर रख दिया गया।

16 नवंबर को रात नौ बजकर 37 मिनट पर बंद होंगे कपाट

बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को रात नौ बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद करने से जुड़ी पंच पूजा गुरुवार से शुरू हुईं। शनिवार को दोपहर बाद से वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया। इसके साथ ही खड्ग पुस्तक पूजा संपन्न हुई।

वेद उपनिषद पुस्तिकाओं को पूजा-अर्चना के बाद उचित स्थान पर रख दिया गया। तीसरे दिन की पूजा बदरीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी, धर्माधिकारी आचार्य स्वयंवर सेमवाल, डा. रवीन्द्र भट्ट, आचार्य वाणी विलास डिमरी और डा. अमित बंदोलिया ने संपन्न कराई।