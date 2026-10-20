उत्तराखंड में 16 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। देवभूमित उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर रात्रि 9.37 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे।

इसके बाद 17 नवंबर को देवडोलियों का शीतकालीन प्रवास स्थलों हेतु प्रस्थान होगा। बता दें कि इससे पहले ही केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट बंद होने की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में इन तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरकार भी चार धाम यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करती है।

इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आगमन ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इस साल श्रद्धालुओं की संख्या पिछले कई सालों की तुलना में अधिक रही है।

यह भी पढ़ें- 18 करोड़ से बदलेगी बदरीनाथ हाईवे की तस्वीर, चंद्रभागा से ब्रह्मपुरी तक पर्यटकों को होगा फायदा

यह भी पढ़ें- बदरीनाथ दान चोरी मामला: तीन आरोपियों पर आरोप तय, कोर्ट ने दिए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश