18 करोड़ से बदलेगी बदरीनाथ हाईवे की तस्वीर, चंद्रभागा से ब्रह्मपुरी तक पर्यटकों को होगा फायदा

मनोज राणा , ऋषिकेश। गड्ढों में तब्दील हो चुके बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के दिन अब जल्द बदलने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर को चंद्रभागा पुल से ब्रह्मपुरी तक करीब साढ़े छह किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए शासन से करीब 18 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और दावा किया है कि माहभर के भीतर निर्माण कार्य धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा।

चंद्रभागा से लक्ष्मणझूला, तपोवन होते हुए ब्रह्मपुरी तक का यह मार्ग चारधाम यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार है। साथ ही यह मार्ग टिहरी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और बदरीनाथ जाने वाले लाखों यात्रियों, स्थानीय लोगों और योगनगरी आने वाले हजारों विदेशी पर्यटकों की लाइफलाइन है। बरसात के बाद यह पूरी सड़क जगह-जगह से उखड़ गई थी।

पूरी सड़क जगह-जगह से उखड़ गई चंद्रभागा पुल, भैरव मंदिर, पुरानी चुंगी, कैलाश गेट, खारास्रोत और तपोवन में तो हालत ऐसी है कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। इस सड़क को अब दो भागों में बांटकर बनाया जाएगा।