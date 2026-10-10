बदरीनाथ दान चोरी मामला: तीन आरोपियों पर आरोप तय, कोर्ट ने दिए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश 

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। बदरीनाथ मंदिर में दान से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री में गड़बड़ी और चोरी के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है।

ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय की प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर ने मामले में पूर्व प्रोटाकाल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान बदरीनाथ मंदिर में स्थायी पदों पर तैनात थे। मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और अन्य भेंट सामग्री की गणना कर नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी उनके पर्यवेक्षण में थी। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र कर दान की धनराशि और अन्य सामग्री का कुछ हिस्सा बेईमानी से अपने कब्जे में लेकर गबन किया।