दशहरा पर तय हुआ बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने का दिन, पंच पूजाओं का भी निकाला गया मुहूर्त

आज बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय की गई। मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ जहां कपाट बंद होने से पहले की पंच पूजाओं का मुहूर्त निकाला गया। बदरी विशाल के प्रतिनिधि उद्धवजी कुबेरजी आदि शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़जी के प्रस्थान का मुहूर्त भी तय हुआ। इसके साथ ही वर्ष 2026 की भंडार सेवा के लिए पगड़ी भेंट की जाएगी।

जासं, चमोली। बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। वीरवार को पंचांग गणना के बाद तिथि तय की गई। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय करने के लिए मंदिर परिसर में दोपहर बाद धार्मिक समारोह आयोजित किया गया।

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि आज ही कपाट बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं के साथ भगवान बदरी विशाल के प्रतिनिधि उद्धवजी व देवताओं के खजांची कुबेरजी के पांडुकेश्वर और आदि शंकराचार्य की गद्दी व भगवान नारायण के वाहन गरुड़जी के ज्योर्तिमठ प्रस्थान का मुहूर्त भी तय हुआ।