Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दशहरा पर तय हुआ बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने का दिन, पंच पूजाओं का भी निकाला गया मुहूर्त

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:23 PM (IST)

    आज बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय की गई। मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ जहां कपाट बंद होने से पहले की पंच पूजाओं का मुहूर्त निकाला गया। बदरी विशाल के प्रतिनिधि उद्धवजी कुबेरजी आदि शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़जी के प्रस्थान का मुहूर्त भी तय हुआ। इसके साथ ही वर्ष 2026 की भंडार सेवा के लिए पगड़ी भेंट की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    बदरीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि आज निर्धारित। फाइल

    जासं, चमोली। बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। वीरवार को पंचांग गणना के बाद तिथि तय की गई। बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय करने के लिए मंदिर परिसर में दोपहर बाद धार्मिक समारोह आयोजित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि आज ही कपाट बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं के साथ भगवान बदरी विशाल के प्रतिनिधि उद्धवजी व देवताओं के खजांची कुबेरजी के पांडुकेश्वर और आदि शंकराचार्य की गद्दी व भगवान नारायण के वाहन गरुड़जी के ज्योर्तिमठ प्रस्थान का मुहूर्त भी तय हुआ।

    साथ ही, वर्ष 2026 की भंडार सेवा के लिए पगड़ी भेंट भी की गई। वहीं, पंचकेदार में द्वितीय मध्यमेश्वर धाम व तृतीय तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि और डोली प्रस्थान के कार्यक्रम भी आज ही तय किए गए। बदरी-केदार मंदिर समिति ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं।