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बदरीनाथ-औली में बर्फबारी से तीर्थयात्री और पर्यटक उत्साहित ठंड ने दी दस्तक

By Devendra Rawat Edited By: Rahul Chauhan
Published: Sun, 15 Nov 2026 11:02 PM (IST)

चमोली जिले में मौसम बदलने से बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इस ...और पढ़ें

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संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। जनपद में मौसम ने करवट बदला है। श्री बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली ,गौरसों सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से ठंड ने भी दस्तक दे दी है। रविवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला नजर आया।

श्री बदरीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच तीर्थयात्रियों ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए इस दौरान तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का भी खूब लुफ्त उठाया । बर्फबारी के नजारों को तीर्थयात्री कैमरे में कैद करते दिखे तो कहीं यात्री अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए बर्फबारी में सेल्फी व फोटो भी खींचते रहे।

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ठंड के बावजूद भी यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला । औली में भी बर्फबारी से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। औली में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी बर्फबारी का आनंद उठाया। जबकि निचले स्थानों में वर्षा व ओलावृष्टि होने से ठंड ने भी दस्तक दी है। 

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