जागरण संवाददाता, चमोली। थराली में नगर पालिका अध्यक्ष की बेटी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेना कैंटीन में ले जाकर पीडि़ता से छेड़खानी की गई। सेना के एक जवान पर आरोप लगा है। पुलिस मौके पर मौजूद है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।