Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड के चमोली में सेना के जवान पर छेड़खानी का आरोप, आर्मी कैंटीन में दिया घटना को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    चमोली के थराली में नगर पालिका अध्यक्ष की बेटी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेना कैंटीन में ले जाकर पीड़िता से छेड़खानी की गई । पुलिस के अनुसार सेना के एक जवान पर छेड़खानी का आरोप लगा है और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। मामले की जांच जारी है। हर अपडेट के लिए दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहें।

    prefferd source google
    Hero Image
    सेना के एक जवान पर आरोप लगा है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, चमोली। थराली में नगर पालिका अध्यक्ष की बेटी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेना कैंटीन में ले जाकर पीडि़ता से छेड़खानी की गई। सेना के एक जवान पर आरोप लगा है। पुलिस मौके पर मौजूद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।