    उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा: चलती कार में लगी आग, तीन की जलकर मौत

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    उत्तराखंड के चमोली जिले में एक दुखद घटना में, एक चलती कार में आग लगने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, चमोली। पोखरी - गोपेश्वर सड़क पर देवखाल के समीप बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि पोखरी-पाब के लोग देवखाल गये थे। लौटते समय कार में आग लगने से तीन लोगो की मृत्यु हो गयी है और एक गोपेश्वर अस्पताल मे भर्ती है। थानाध्यक्ष पोखरी की पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गये हैं। 

