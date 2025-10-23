उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा: चलती कार में लगी आग, तीन की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, चमोली। पोखरी - गोपेश्वर सड़क पर देवखाल के समीप बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि पोखरी-पाब के लोग देवखाल गये थे। लौटते समय कार में आग लगने से तीन लोगो की मृत्यु हो गयी है और एक गोपेश्वर अस्पताल मे भर्ती है। थानाध्यक्ष पोखरी की पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गये हैं।

