चमोली में दुर्गम रास्ते पर AAIB अधिकारी की तबीयत बिगड़ी, पुलिस-SDRF ने किया रेस्क्यू

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर (चमोली)। शुक्रवार को बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ के बीच पांडुकेश्वर की पहाड़ी में हैलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल की जांच के लिए गई इयर ट्रैफिक जांच व्यूरो व युकाडा की टीम के सदस्य की तबीयत बिगड़ने पर रैस्क्यू कर लाया गया।

बताया गया कि तीन सदस्यीय जांच दल जांच के लिए पांडुकेश्वर में डेरा डाले थी। बताया गया कि जांच टीम मौके के लिए पैदल गई थी। इस दौरान लंबे जंगली पैदल दुर्गम रास्ते में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के अधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत बिगड़ गई।

इस दौरान पुलिस एवं एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बीती रात्रि लगभग सात बजे पुलिस कंट्रोल रूम गोपेश्वर को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक नवंबर को जांच टीम पाण्डुकेश्वर के रास्ते हैलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए थे।

वापस लौटते समय उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई है तथा वह चलने में असमर्थ है। सूचना मिलते ही कोतवाली गोविन्दघाट पुलिस द्वारा तत्काल एसडीआरएफ टीम को सूचित कर रेस्क्यू टीम को बताए गए स्थान के लिए रवाना किया गया।