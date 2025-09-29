Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थराली विधानसभा में तीन मोटर मार्गों के लिए 56 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत

    By kalika prasad sirswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:41 PM (IST)

    मानसून में अतिवृष्टि से थराली-देवाल मोटर मार्ग खस्ताहाल है नंदादेवी राजजात मार्ग देवाल- लोहाजंग बीते 27 दिनों से वाहनों के संचालन को सुचारू नही हो पाया है जबकि देवाल-थराली मोटर मार्ग पर परिवहन विभाग की सेवा एक माह से बंद है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानियों से दोचार होना पड रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    थराली विधानसभा में तीन मोटर मार्गों के लिए 56 करोड् 80 लाख रू. स्वीकृत

    जागरण संवाददाता, चमोली। मानसून में अतिवृष्टि से थराली-देवाल मोटर मार्ग खस्ताहाल है नंदादेवी राजजात मार्ग देवाल- लोहाजंग बीते 27 दिनों से वाहनों के संचालन को सुचारू नही हो पाया है जबकि देवाल-थराली मोटर मार्ग पर परिवहन विभाग की सेवा एक माह से बंद है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानियों से दोचार होना पड रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदहाल मोटर मार्ग को ठीक करने का काम लोनिवि और पीएमजीएसवाई द्वारा किया जा रहा है सड़कों पर गढ्ढों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बुरे हाल थराली -देवाल- वाण मोटर मार्ग के बने हैं। इसी तरह के हालात ग्वालदम-नदकेशरी मोटर सड़क के बने हैं।

    यही मार्ग नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य मोटर मार्ग है। इन सबके बीच क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टम्टा के अर्थक प्रयास से थराली -देवाल -वाण मोटर मार्ग के लिए हॉट मिक्स, सतह सुधार व सुधारीकरण के लिए 28 करोड़ 94 लाख रूपया, व ग्वालदम-नंदकेशरी 18 किमी स्टेंट हाइवे डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य के लिए 15 करोड़ 7 लाख स्वीकृत हुआ है।

    इसके अलावा, थराली विधानसभा के नंदप्रयाग-नदानगर-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग के किमी 27 से 40 तक सुधारीकरण एव डामरीकरण के लिए 12 करोड़ 90 लाख रूपया की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है जिससे क्षेत्रवासियों में अब रोड़ों की दशा सुधरने की उम्मीद बंधी है।

    विधान सभा क्षेत्र में तीन सड़कों के डामरीकरण सुधारीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने से आवागमन सुगम होगा। प्रदेश सरकार द्वारा नंदादेवी राजजात यात्रा मार्गों के सुधारीकरण को लेकर कार्य किया जा रहा है जिससे आने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा।

    -भूपाल राम टम्टा, थराली विधानसभा क्षेत्र