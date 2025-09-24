उत्तराखंड के पोखरी में अर्चना नामक एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग से जोड़कर जांच शुरू कर दी है। लापरवाही के चलते थानाध्यक्ष और सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। पोखरी विकासखंड के दूरस्थ गांव डाडो कलसीर में 17 वर्षीय अर्चना की नसंदिग्ध मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस अब इसे ऑनर किलिंग से जोड़कर देख रही है। मामले में लापरवाही थानाध्यक्ष मनोज सिरोला व सब इस्पेक्टर प्रशांत को निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि चार सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि डाडो कलसीर की अर्चना का शव गौशाला में पड़ा है। पुलिस ने भी इसे सामान्य घटना मान पोस्टमार्टम कराकर अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर दी । इसके बाद पैरवी के लिए न तो किशोरी के स्वजन आगे आए और नहीं पुलिस ने ही जांच में कोई सक्रियता दिखाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस अधीक्षक के सामने आई तो सामान्य से लग रही मौत के मामले में खुलासा हुआ कि किशोरी का गला दबाकर हत्या की गई है।

गले में जख्मों के निशान किशोरी के गले में जख्मों के निशान भी हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने स्वंय मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए घटना स्थल की पूरी स्थिति का जायजा लिया उन्होंने मौके पर घटना स्थल के दिन का सीन भी क्रेट कर समझा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में किशोरी की हत्या को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। मामले में ऑनर किलिंग सहित अन्य एंगलों से हत्या की जांच की जा रही है। कहा कि मौत के बाद स्वजनों चुप्पी सवाल खडे कर रही है। बताया गया कि पुलिस भी शुरु से ही घटना को लेकर लापरवाह रही है। लिहाजा थानाध्यक्ष मनोज सिरोला व सब इस्पेक्टर प्रशांत को निलबिंत कर दिया गया है।