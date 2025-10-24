Language
    बागेश्‍वर का युवक 4.34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    बागेश्वर में पुलिस ने एक युवक को 4.34 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दीपावली पर चेकिंग के दौरान वन विभाग के पास आरोपी पकड़ा गया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

    आरोपित को न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। प्रतीकात्‍मक

    जागरण, संवादाता, बागेश्वर । नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने 4.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 हजार रुपये आंकी गई है।

    पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि दीपावली पर्व पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत वन विभाग के छतीना बैरियर के पास चेकिंग के दौरान आरोपित 22 वर्षीय अभिषेक वर्मा पुत्र दीप वर्मा, निवासी कांडा-पड़ाव को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4.34 ग्राम स्मैक बरामद की गई।

    आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को न्यायालय में पेशी के बाद 14 दिन की न्यासिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल भेज दिया है। एसपी ने कहा कि राज्य को नशामुक्त प्रदेश बनाए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस निरंतर नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।