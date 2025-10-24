जागरण, संवादाता, बागेश्वर । नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने 4.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि दीपावली पर्व पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत वन विभाग के छतीना बैरियर के पास चेकिंग के दौरान आरोपित 22 वर्षीय अभिषेक वर्मा पुत्र दीप वर्मा, निवासी कांडा-पड़ाव को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4.34 ग्राम स्मैक बरामद की गई।