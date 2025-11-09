गरुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मायके पक्ष के गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने आए मृतका के मायके तथा ससुराल पक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस के बीच में आने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने शव का पीएम कराकर उसे स्वजन को सौंप दिया है। घटना की जांच सभी कोणों से शुरू कर दी है।

विकासखंड गरुड़ के देवनाई भिटारकोट में निवासी 34 वर्षीय दीपा देवी पत्नी सुरेश चंद्र सती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शुक्रवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतका के मायके पक्ष ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के भाई भुवन जोशी, निवासी गनीगांव, ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उन्हें बहन की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। जब वह अस्पताल पहुंचे, तो उसका पति उन्हें पहले ही घर ले गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुवार को उनकी बहन को अस्पताल लाते समय मृत्यु हो गई तथा इसके लिए उनका पति जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि वह अपनी बहन की मृत्यु का बदला कानून के रास्ते से लेंगे तथा पति के विरुद्ध जल्द ही कोतवाली में प्राथमिकी देंगे। वहीं, मृतका के पति सुरेश सती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दीपा के पेट में दर्द हुआ था, इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी। लेकिन गुरुवार को फिर से पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बागेश्वर रेफर कर दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।