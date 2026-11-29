जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मौसम में लगातार बदलाव के बीच तापमान गिरने से सुबह और रात में ठंड बढ़ गई है। घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह दस बजे तक कोहरा छाया रहता है। न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।

दिन में धूप निकलने पर तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जिससे कुछ राहत मिलती है। हालांकि, सुबह और शाम की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के बीच सुबह घाटियों में कोहरा और रात में पाला पड़ रहा है। सुबह बाहर निकलने वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।