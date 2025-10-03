बागेश्वर । जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। शुक्रवार की सुबह बागेश्वर शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। रात की हुई वर्षा के बाद ठंड शुरू हो गई हैं।

कोहरे के साथ हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लोग अब गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकलने लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय बाद सुबह के समय ऐसा मौसम देखने को मिला है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में धीरे-धीरे सर्दी का असर दिखने लगा है, जिससे शीत ऋतु की आहट महसूस की जा रही है।

