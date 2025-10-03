Language
    उत्‍तराखंड में ठंड की दस्‍तक, इस शहर ने ओढ़ी कोहरे की चादर; लोगों ने निकाले गर्म कपड़े

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    उत्‍तराखंड में मौसम बदलने लगा है। शुक्रवार सुबह इस शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा जिससे ठंड बढ़ गई है। वर्षा के बाद शुरू हुई ठंड से लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा मौसम लंबे समय बाद देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा जिससे शीत ऋतु की आहट महसूस होगी।

    शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। फाइल

    बागेश्वर ।  जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। शुक्रवार की सुबह बागेश्वर शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। रात की हुई वर्षा के बाद ठंड शुरू हो गई हैं।

    कोहरे के साथ हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लोग अब गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकलने लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय बाद सुबह के समय ऐसा मौसम देखने को मिला है।

    मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में धीरे-धीरे सर्दी का असर दिखने लगा है, जिससे शीत ऋतु की आहट महसूस की जा रही है।

