सर्दियों में भी धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, जिजोली में लगी आग से दहशत
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ के जिजोली गांव के जंगल में आग लग गई। ग्रामीणों ने वन विभाग और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने स्थानीय ल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गरुड़। जाड़ों के मौसम में भी जिले के जंगल सुरक्षित नहीं रह पाए हैं। आग की घटनाएं जंगल फायर सीजन की तरह रोजाना सामने आ रही हैं। गुरुवार की शाम ग्राम जिजोली के जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जो तेजी से रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। आग की लपटें देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और तुरंत वन विभाग व दमकल विभाग को सूचना दी।
सूचना मिलते ही फायर यूनिट गरुड़ प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से पीट-पाटकर पद्धति अपनाई तथा पंपिंग सेट के माध्यम से पानी का छिड़काव कर आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया।
दमकल विभाग ने बताया कि आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी और समय रहते प्रयास न किए जाते तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि आग से किसी प्रकार की जन-हानि या जीव-हानि नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फायर सर्विस टीम ने अपील की कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने में सभी अपना सहयोग दें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना फायर स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर 112 पर देने की सलाह दी गई है।
