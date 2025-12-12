सर्दियों में भी धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, जिजोली में लगी आग से दहशत

संवाद सूत्र, गरुड़। जाड़ों के मौसम में भी जिले के जंगल सुरक्षित नहीं रह पाए हैं। आग की घटनाएं जंगल फायर सीजन की तरह रोजाना सामने आ रही हैं। गुरुवार की शाम ग्राम जिजोली के जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जो तेजी से रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। आग की लपटें देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और तुरंत वन विभाग व दमकल विभाग को सूचना दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही फायर यूनिट गरुड़ प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से पीट-पाटकर पद्धति अपनाई तथा पंपिंग सेट के माध्यम से पानी का छिड़काव कर आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया।