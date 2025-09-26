Language
    UKSSSC Paper Leak: बागेश्वर में युवाओं ने जुलूस निकालकर किया सांकेतिक चक्काजाम, परीक्षा निरस्त करने की मांग

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:41 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC ) की 21 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग युवाओं ने तेज कर दी है। बेरोजगार युवा परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। युवाओं ने चक्का जाम और जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की गई। उन्होंने अध्यक्ष के इस्तीफे और भर्ती नियमावली में संशोधन की भी मांग की।

    बेरोजगार युवाओं ने सांकेतिक चक्काजाम के साथ ही नगर में जुलूस निकाला। जागरण

    जासंं, बागेश्वर। युवाओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को हुई परीक्षा को निरस्त करने की मांग तेज कर दी है। वह परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने में अड़ गए हैं। बेरोजगार युवाओं ने सांकेतिक चक्काजाम के साथ ही नगर में जुलूस निकाला। सचिव गृह को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

    शुक्रवार को बेरोजगार संगठन के आह्वान पर जिले के युवा घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने गांधी पार्क स्टेशन रोड से जुलूस निकाला। एसबीआई तिराहे पर सांकेतिक जाम लगाया। यहां से तहसील तक नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला।

    कहा कि 21 सितंबर को यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी पटवारी, वीपीडीओ, वीडीओ आयोजित की गई थी। जिसमें बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आईं हैँ। कई लोगों को प्रकरण में गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में यह परीक्षा तत्काल निरस्त करनी होगी।

    उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की संस्तुति करें। स्नातक स्तरीय परीक्षा को तत्काल निरस्त कर एक माह में पुनः परीक्षा आयोजित कराएं।

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से तत्काल इस्तीफा लिया जाए। आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। फरवरी 2023 में गांधी पार्क में हुए आंदोलन में छात्रों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे तत्काल समाप्त किए जाए।

    भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए। इस अवसर पर रवि पाल, रवि कोश्यारी, कवि जोशी, हरीश ऐठानी, मनीष, सुनील, अंकुर, शैली चौधरी, स्वाति नेगी, विजय, महेश बजेठा, राकेश आदि उपस्थित थे।