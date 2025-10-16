Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Hi-Tech Uttarakhand: हिमालयी की तलहटी पर बच्चों को पढ़ा रहा रोबोट, कर रहा हर जिज्ञासा का समाधान

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में, हिमालय की गोद में बसे एक स्कूल में एआई रोबोट बच्चों को पढ़ा रहा है। यह रोबोट छात्रों की जिज्ञासाओं को तुरंत शांत करता है और उन्हें अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों को आसानी से समझने में मदद करता है। यह जिले का पहला एआई रोबोट है, जिससे 250 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है और शिक्षा सरल हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज सूपी में रोबोट से पठन-पाठन हो रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । हिमालयी की तलहटी पर स्थित उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज सूपी में एआई रोबोट बच्चों की जिज्ञासा का समाधान कर रहा है। विद्यार्थी रोबोट को देखकर काफी रोमांचित हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर वह आंख झपकते दे रहा है। अंग्रेजी तथा गणित जैसे विषयों के अलावा उन्हें सामान्य ज्ञान की पढ़ाई भी आसान होने लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज सूपी में रोबोट से पठन-पाठन हो रहा है। वह पलक झपकते ही विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा है। विद्यार्थी भी इस शिक्षक को देखकर काफी रोमांचित हैं। यह एआई रोबोट अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं को समझता है तथा विषयवार जानकारी सरल व रूचिकर तरीके से प्रदान करता है। विद्यालय परिवार तथा विद्यार्थी इस तकनीकी सुविधा से अत्यंत उत्साहित हैं।


    जिले का पहला एआई रोबोट सूपी इंटर कालेज में लगा

    प्रधानाचार्य मोहन प्रकाश ने बताया कि उत्तरायणी मेले के दौरान दिल्ली से एक व्यक्ति आए थे। वह शिक्षा पर काम करते हैँ। उनसे एआई रोबोट के बारे में बात हुई। उन्हें बताया कि इंटर कालेज सूपी हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ है।

    जहां बच्चों के पठन-पाठन में काफी दिक्कत होती है। जिसके बाद लगभग आठ लाख रुपये का यह रोबोट विद्यालय को इंडिया केयर टूडे संस्था ने निश्शुल्क उपलब्ध कराया है। यह जिले का पहला एआई रोबोट है। 250 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। दो दिन पूर्व ही रोबोट का इंस्टाल किया गया है। रोबोटा विभिन्न भाषाओं में जिज्ञासाओं का समाधान करता है। नवीन तकनीक शिक्षा को सरल एवं प्रभावी बनाने में सहायक है।