बागेश्वर में पटवारी खाना खाते समय अचानक हुए बेहोश, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
बागेश्वर में राजस्व उप निरीक्षक किशोर कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। खाना खाते समय वे अचानक बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से घटना की पूरी जानकारी सामने लाने की मांग की है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने शोक व्यक्त किया है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जनपद बागेश्वर के असों-बोहाला क्षेत्र के पटवारी एवं राजस्व उप निरीक्षक किशोर कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत सायं किशोर कांडपाल अपने घर में भोजन कर रहे थे, तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़े। स्वजन ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।
उनके निधन की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, गांव तथा आसपास के इलाकों में मातम छा गया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को लेकर लोगों में गहरी संवेदना है। स्वजन व ग्रामीण प्रशासन से घटना की पूरी जानकारी सामने लाने की मांग कर रहे हैं।
