बागेश्वर में पटवारी खाना खाते समय अचानक हुए बेहोश, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जनपद बागेश्वर के असों-बोहाला क्षेत्र के पटवारी एवं राजस्व उप निरीक्षक किशोर कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत सायं किशोर कांडपाल अपने घर में भोजन कर रहे थे, तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़े। स्वजन ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।