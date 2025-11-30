Language
    बागेश्‍वर में गर्भवती की उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    बागेश्वर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला को बेरीनाग अस्पताल से रेफर किया गया था। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया कि महिला गर्भपात की दवा लेने के कारण रक्तस्राव से पीड़ित थी, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई थी।

    बागेश्वर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की रविवार सुबह मौत हो गई। बेरीनाग अस्पताल से रेफर होकर पहुंची महिला की मौत की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा।

    पिथौरागढ़ जिले के संगोड़ कोटमन्या, थल निवासी 22 वर्षीय गर्भवती कविता पाठक पत्नी नरेश पाठक को बीते शनिवार देर शाम कुछ दिक्कतें हुई। जिसके बाद उसे स्वजन बेरीनाग अस्पताल ले गए। बेरीनाग अस्पताल ने प्राथमिक जांच के बाद उसे रेफर किया था। जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचने के बाद उसे तुरंत भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, लेकिन रविवार सुबह उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका के दो छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, जिससे परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वजन शोक में हैं और गांव में मातम छाया हुआ है।

    शरीर मे खून की कमी थी, उसे ब्लड चढ़ाया जाना था लेकिन बागेश्वर जिला अस्पताल में ब्लड नहीं चढ़ाया गया। जबकि हम खून लेकर भी आए थे । उसके बाद अस्पताल में उसको कुछ दवाई खाने को दी। दवाई देने के बाद वह कुछ ठीक हुई खाना भी खाया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसको दर्द शुरू होने लगा उसके बाद अस्पताल वालों ने अपने मन से उसे ब्लड भी चढ़ा दिया। उसकी हालत दवा खाने से बिगड़ता शुरू हुई। अस्पताल वालों ने उनसे इलाज के लिए चार हजार रुपया भी मांगे। बाद में पैसा लौटा दिया यह पूरी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इन लोगों ने मेरी बेटी की जान ली। - द्रोपती देवी, मृतका की मां 

    महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. रीमा उपाध्याय ने बताया कि गर्भवती महिला बेरीनाग से रेफर होकर आई थी। गर्भ रुकने पर महिला ने गर्भपात की दवा का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। चिकित्सकों ने उसे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन रक्तस्राव अधिक होने से उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका।