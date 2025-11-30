बागेश्वर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की रविवार सुबह मौत हो गई। बेरीनाग अस्पताल से रेफर होकर पहुंची महिला की मौत की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्वजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा।

पिथौरागढ़ जिले के संगोड़ कोटमन्या, थल निवासी 22 वर्षीय गर्भवती कविता पाठक पत्नी नरेश पाठक को बीते शनिवार देर शाम कुछ दिक्कतें हुई। जिसके बाद उसे स्वजन बेरीनाग अस्पताल ले गए। बेरीनाग अस्पताल ने प्राथमिक जांच के बाद उसे रेफर किया था। जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचने के बाद उसे तुरंत भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, लेकिन रविवार सुबह उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका के दो छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, जिससे परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वजन शोक में हैं और गांव में मातम छाया हुआ है।