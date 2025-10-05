Language
    बागेश्‍वर: पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात ठप, पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतार

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो गया है जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। वाछम क्षेत्र में कई वाहन फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लोडर मशीन भेजकर मार्ग खुलवाने की मांग की है ताकि पर्यटन पर पड़ा असर कम हो सके। विधायक सुरेश गढ़िया ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    तीन से चार घंटे से वाहन फंसे हुए हैं। जागरण

    संसू, जागरण कपकोट । साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर रविवार की सुबह अचानक बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

    बोल्डर गिरने से सड़क रजिया गधेरे के समीप बंद हो गई है, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार वाछम क्षेत्र में तीन से चार घंटे से वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें कई पर्यटकों के वाहन भी शामिल हैं।

    ग्रामीण गोविंद सिंह टाकुली ने प्रशासन से तत्काल लोडर मशीन भेजकर बोल्डर हटाने और मार्ग खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते सड़क नहीं खोली गई तो पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों की आवाजाही भी बाधित रहेगी।

    पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर हर साल देश–विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग तथा साहसिक पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटन सीजन पर भी असर पड़ने की संभावना है।

    इधर, क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया ने तहसील प्रशासन को तत्काल लोडर मशीन भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात को शीघ्र सुचारू किया जाएगा। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।