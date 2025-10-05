पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो गया है जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। वाछम क्षेत्र में कई वाहन फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लोडर मशीन भेजकर मार्ग खुलवाने की मांग की है ताकि पर्यटन पर पड़ा असर कम हो सके। विधायक सुरेश गढ़िया ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संसू, जागरण कपकोट । साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर रविवार की सुबह अचानक बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बोल्डर गिरने से सड़क रजिया गधेरे के समीप बंद हो गई है, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार वाछम क्षेत्र में तीन से चार घंटे से वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें कई पर्यटकों के वाहन भी शामिल हैं।

ग्रामीण गोविंद सिंह टाकुली ने प्रशासन से तत्काल लोडर मशीन भेजकर बोल्डर हटाने और मार्ग खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते सड़क नहीं खोली गई तो पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों की आवाजाही भी बाधित रहेगी।