बागेश्वर में चलती स्कूटी में लगी आग, बाल-बाल बचा चालक
बागेश्वर के रवांईखाल में एक चलती स्कूटी में आग लगने से दहशत फैल गई। पूर्व विधायक की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चालक मोहन सिंह ने कूदकर अपनी जान बचाई। अग्निशमन दल ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से रोका, जिससे आसपास की संपत्ति सुरक्षित रही। आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच की जा रही है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । अपराह्न रवांईखाल में एक स्कूटी में आग लग गई। वहां अफरातफरी का महौल बन गया। आसपास के घरों तक आग फैलने का खतरा पैदा हो गया। पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण की सूचना फायर की टीम घटनास्थल पहुंची। भारी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया।
शुक्रवार को जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर रवांईखाल के समीप स्कूटी यूके-02–बी 4410 में आग लग गई। चालक मोहन सिंह ने स्कूटी को सड़क पर छोड़कर जान बचाई। बाजार में अफरातफरी मच गई। घर तथा दुकानों के समीप घटना के बाद आग फैलने की आशंका तेज हो गई।
तत्काल प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत की टीम घटना स्थल पहुंची। टीम ने वाटर टेंडर से तुरंत आग पर काबू पाया और स्कूटी को पूरी तरह से सुरक्षित किया। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। जिसे सीसीटीवी जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा।
घटना में स्कूटी के अलावा किसी अन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। टीम में नवीन चंद्र, चंद्र प्रकाश, रश्मि, काजल, दिव्या आदि शामिल थे।
