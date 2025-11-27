स्कूल जा रही थी 12वीं की छात्रा, टूट पड़ा बंदरों का झुंड; चेहरे का किया बुरा हाल

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । स्कूल जा रही एक 12 वीं की छात्रा पर बंदरों का झुंड टूट पड़ा। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार उसके नाक, माथा आदि स्थानों पर चार टांके लगे है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद गहरी चोट आदि का पता चल सकेगा। स्वजन ने वन विभाग से छात्रा के उपचार के लिए मुआवजा देने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में शहर से लेकर गांव तक कटखने बंदरों का आतंक बना हुआ है। गुरुवार को काफलीगैर तहसील के छौना-बिलौरी गांव निवासी 17 वर्षीय रिया पुत्री भगवती प्रसाद की राइंका काफलीगैर पढ़ने जा रही थी। वह 12 वीं की छात्रा है। रास्ते में अचानक बंदरों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। हमले में रिया गंभीर रूप से घायल हो गई।