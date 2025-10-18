बागेश्वर में नाबालिग बाइक चालक ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, हायर सेंटर रेफर

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । तहसील रोड पर शनिवार की सुबह एक नाबालिग बाइक चालक ने सड़क पर जा रही एक युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। घर से दूध लेने आई 27 वर्षीय संध्या डयारकोटी पुत्री चंदन सिंह सुबह घर से डेयरी जा रही थी।

तभी बाइक संख्या यूके-02बी-5046 के चालक ने तेज रफ्तार में आकर उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका पैर फैक्चर हो गया। स्थानीय निवासी जगदीश कार्की ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवती सड़क पर दूर जा गिरी। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

घायल युवती को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. अरुण प्रकाश ने बताया कि युवती के पैर में फ्रैक्चर है। अन्य अंदरूनी चोटें भी पाई गई हैं। हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाबालिग चालक के अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर, कोतवाल अनिल उपाध्याय ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है।