टक्कर मारने वाले आरोपित की भीड़ ने लगाई धुनाई, फिर भी पुलिस नहीं आई

एक सप्ताह के भीतर तहसील रोड पर तीसरी घटना से लोगाें में आक्रोश जागरण संवाददाता, बागेश्वर । तहसील रोड में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस की गश्त भी नहीं है। जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकों का खौफ बना हुआ है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को एक साइकिल की दुकान के मिस्त्री को दुपहिया वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें उसका पैर दो जगह टूट गया है। आधे घंटे तक जाम भी लगा तथा दुपहिया वाहन चालक की लोगों ने जमकर धुन भी दिया। बाजवूद पुलिस नहीं पहुंच सकी।

तहसील रोड में गोमती पुल से लेकर तहसील गेट तक पूर्व में गति अवरोध थे। वर्तमान में वह उखड़ गए हैं। इसके अलावा सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण हो गया है। फड़ के अलावा माल वालों ने वाहन पार्किंग बना दी है। संकरी सड़क पर अब आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैँ। शुक्रवार को बिलौनासेरा निवासी 56 वर्षीय किशन राम साइकिल की दुकान की सीढ़ी चढ़ रहा था। तेज रफ्तार दुपहिया वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।