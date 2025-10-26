मर्चेंट नेवी में तैनात उत्तराखंड का युवक लापता, 16 अक्टूबर से परिवार से कॉनटेक्ट नहीं
उत्तराखंड के गरुड़ तहसील के कौलाग गांव के निवासी नंदन सिंह दोसाद, जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, 16 अक्टूबर से लापता हैं। साउथ अफ्रीका में शिप पर चढ़ते समय बोट पलटने से वह लापता हो गए। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नंदन के दो बच्चे हैं और परिवार का एकमात्र सहारा हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । गरुड़ तहसील के कौलाग निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात एक युवक 16 अक्टूबर से लापता हो गया है। स्वजन उससे संपर्क करने के कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है। परेशान स्वजन ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
कौलाग निवासी 37 वर्धिय नंदन सिंह दोसाद पुत्र स्व. हेम सिंह, मर्चेंट नेवी (स्कॉर्पियो कंपनी) में साउथ अफ्रिका में कार्यरत है। 16 अक्टूबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। स्वजन ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्हें 16 अक्टूबर को स्कॉर्पियो कंपनी से जानकारी मिली कि शिप में चढ़ने के दौरान छोटी बोट लहरों में पलट गई। जिसमें कोलाग निवासी नंदन सिंह व अन्य लोग लापता हो गए।
जब परिजनों ने कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ढूंढखोज के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लापता युवक की मां ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है।नंदन सिंह के दो पुत्र है। बडा बेटा ऋतिक नौ साल्र, जबकि छोटा भावेश छह साल का है। नंदन अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य है। पत्नी गीता देवी व 70 वर्षीय माता हीरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
