जागरण संवाददाता, बागेश्वर । गरुड़ तहसील के कौलाग निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात एक युवक 16 अक्टूबर से लापता हो गया है। स्वजन उससे संपर्क करने के कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है। परेशान स्वजन ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौलाग निवासी 37 वर्धिय नंदन सिंह दोसाद पुत्र स्व. हेम सिंह, मर्चेंट नेवी (स्कॉर्पियो कंपनी) में साउथ अफ्रिका में कार्यरत है। 16 अक्टूबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। स्वजन ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्हें 16 अक्टूबर को स्कॉर्पियो कंपनी से जानकारी मिली कि शिप में चढ़ने के दौरान छोटी बोट लहरों में पलट गई। जिसमें कोलाग निवासी नंदन सिंह व अन्य लोग लापता हो गए।