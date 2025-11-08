उत्तराखंड के गांव में दिनदहाड़े आ धमका गुलदार का जोड़ा, देखने वालों को उड़े होश

संसू, जागरण, गरुड़ । ह्वील-कुलवान गांव में दिनदहाड़े गुलदार का जोड़ा आ धमका। जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। घास काट रही महिलाओं ने बमुश्किल भागकर जान बचाई। इससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने तत्काल गांव में पिंजरा लगाकर गुलदार के जोड़े को पकड़ने की मांग की है।

शनिवार को दिनदहाड़े ह्वील-कुलवान गांव में गुलदार का जोड़ा आ धमका। जिससे गांव में दहशत फैल गई। महिलाएं खेतों में घास काट रही थी। महिलाओं ने बमुश्किल भागकर जान बचाई। ग्रामीण घर के अंदर कैद हो गए। घरों से बर्तन बजाते रहे। कुछ देर बाद गुलदार का जोड़ा जंगल की ओर भाग गया। कुछ दिनों से गुलदार के जोड़े ने गांव के पास के जंगल में डेरा जमाया है। महेश चंद्र का कहना है कि वन विभाग को सूचित कर दिया है। जागरूक नागरिक मथुरा दत्त, नवीन चंद्र, मनोज कुमार, गिरीश चंद्र आदि ने वन विभाग से शीघ्र गांव में पिंजरा लगाकर गुलदार के जोड़े को पकड़ने की मांग की है।