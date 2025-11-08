Language
    उत्तराखंड के बागेश्‍वर में जंगल में अराजक तत्वों ने लगाई आग, आरएफसी गोदाम की ओर बढ़ी लपटें

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    उत्तराखंड के बागेश्वर में अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी है। आग की लपटें आरएफसी गोदाम की ओर बढ़ रही हैं, जिससे दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है और गोदाम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।

    आग ने क्षेत्र के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. Jagran

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले के जंगलों में एक बार फिर आग ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के दफौट जंगल क्षेत्र में शनिवार अपराह्न बाद अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने क्षेत्र के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं छा गया।

    स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग आरएफसी गोदाम नई बस्ती की ओर तेजी से बढ़ रही है। रात गहराने के साथ ही आग की लपटें तथा तेज होती जा रही हैं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यावरण प्रेमी बबलू जोशी ने कहा कि इस समय जंगलों में आग लगना बेहद चिंताजनक है। गर्मियों के दौरान तो वन विभाग ने जंगलों को आग से बचा लिया था, लेकिन अब बेमौसम में यह आग समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अराजक तत्वों की हरकत लगती है तथा वन विभाग को इसकी सुरक्षा व्यवस्था को तथा मजबूत करना होगा।

    उन्होंने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी केएन पांडे ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।