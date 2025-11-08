जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले के जंगलों में एक बार फिर आग ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के दफौट जंगल क्षेत्र में शनिवार अपराह्न बाद अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने क्षेत्र के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं छा गया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग आरएफसी गोदाम नई बस्ती की ओर तेजी से बढ़ रही है। रात गहराने के साथ ही आग की लपटें तथा तेज होती जा रही हैं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यावरण प्रेमी बबलू जोशी ने कहा कि इस समय जंगलों में आग लगना बेहद चिंताजनक है। गर्मियों के दौरान तो वन विभाग ने जंगलों को आग से बचा लिया था, लेकिन अब बेमौसम में यह आग समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अराजक तत्वों की हरकत लगती है तथा वन विभाग को इसकी सुरक्षा व्यवस्था को तथा मजबूत करना होगा।