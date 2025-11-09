Earthquake in Uttarakhand: भूकंप के झटके से डोला बागेश्वर, भागे लोग; रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। उत्‍तराखंड के बागेश्‍वर जिले में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। हालांकि, कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 2:40 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बागेश्वर ही था। इसका अक्षांश 30.02 उत्तर, देशांतर 79.95 पूर्व तथा गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। झटकों के समय लोग अधिकांशतः खेतों में काम कर रहे थे, जबकि रविवार होने के कारण कई लोग घर की छतों पर धूप सेक रहे थे।