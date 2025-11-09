Earthquake in Uttarakhand: भूकंप के झटके से डोला बागेश्वर, भागे लोग; रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार दोपहर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र बागेश्वर ही था। झटकों के समय लोग खेतों और घरों में थे, और डर के मारे खुले स्थानों की ओर भागे। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। हालांकि, कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।
जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 2:40 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बागेश्वर ही था। इसका अक्षांश 30.02 उत्तर, देशांतर 79.95 पूर्व तथा गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। झटकों के समय लोग अधिकांशतः खेतों में काम कर रहे थे, जबकि रविवार होने के कारण कई लोग घर की छतों पर धूप सेक रहे थे।
अचानक धरती डोलने से लोग कुछ क्षणों के लिए भयभीत होकर खुले स्थानों की ओर भागे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप का केंद्र बागेश्वर में ही था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूकंप के झटकों से घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क और सजग रहें।
