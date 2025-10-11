'धरम पाजी' की तहर नशे में धुत सनी चढ़ा पुल के ऊपर, पौने घंटे तक चला ड्रामा; पुलिस ने उतारा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। शोले फिल्म के अभिनेता धर्मेद्र की तरह एक युवक सरयू मोटर पुल के ऊपर चढ़ गया। वहां से सरयू नदी में कूदने की धमकी देने लगा। यह ड्रामा लगभग पौने घंटे तक चला। पुलिस के आने के बाद उसे नीचे उतारा गया। मेडिकल परीक्षण में शराब की पुष्टि हुई तथा वह नशेड़ी बताया जा रहा है।

सरयू मोटर पुल पर घटबगड़ निवासी 36 वर्षीय सोनू उर्फ सनी चढ़ गया। उसने लगभग पौने घंटे तक हंगामा किया। वह पुल से कूदने की धमकी देने लगा। आसपास के लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए। उससे नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करते रहे। भीड़ जमा होने के बाद वह तेज-तेज आवाज करने लगा।

भीड़ ने उसकी फोटो खींच ली तथा वीडियो भी बना लिया। जिसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया। पुलिस को भनक लगते ही वह भी पहुंच गई। उसे बमुश्किल पुल से नीचे उतारा। सीधे अस्पताल ले जाया गया। जहां मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि भी हो गई।