'धरम पाजी' की तहर नशे में धुत सनी चढ़ा पुल के ऊपर, पौने घंटे तक चला ड्रामा; पुलिस ने उतारा
बागेश्वर में एक युवक, सोनू उर्फ सनी, नशे में सरयू मोटर पुल पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने उसे नीचे उतारा और मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि हुई। पारिवारिक कलह के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई और मामला शांत किया। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। शोले फिल्म के अभिनेता धर्मेद्र की तरह एक युवक सरयू मोटर पुल के ऊपर चढ़ गया। वहां से सरयू नदी में कूदने की धमकी देने लगा। यह ड्रामा लगभग पौने घंटे तक चला। पुलिस के आने के बाद उसे नीचे उतारा गया। मेडिकल परीक्षण में शराब की पुष्टि हुई तथा वह नशेड़ी बताया जा रहा है।
सरयू मोटर पुल पर घटबगड़ निवासी 36 वर्षीय सोनू उर्फ सनी चढ़ गया। उसने लगभग पौने घंटे तक हंगामा किया। वह पुल से कूदने की धमकी देने लगा। आसपास के लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए। उससे नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करते रहे। भीड़ जमा होने के बाद वह तेज-तेज आवाज करने लगा।
भीड़ ने उसकी फोटो खींच ली तथा वीडियो भी बना लिया। जिसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया। पुलिस को भनक लगते ही वह भी पहुंच गई। उसे बमुश्किल पुल से नीचे उतारा। सीधे अस्पताल ले जाया गया। जहां मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि भी हो गई।
प्रभारी कोतवाल खष्टी बिष्ट ने बताया कि आरोपित के स्वजन परेशान हैं। उसकी काउंसलिंग भी कराई गई है। उसकी दो पुत्रियां हैँ। जबकि उसकी इस हरकतों के कारण पत्नी उसे छोड़कर चली गई है।
