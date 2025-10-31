जागरण संवाददाता, बागेश्वर । कपकोट के उपतहसील शामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त चिकित्सक कागजों में उपस्थित हैं, लेकिन काम पर नहीं आते हैँ। इंटरनेट मीडिया पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसका वीडियो प्रसारित किया। जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने अब मामले की जांच कर लापरवाह चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई तथा वेतन से रिकवरी के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र कोरंगा ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया। कहा कि प्राथमिक अस्पताल में नियुक्त डा. भावना सिसोदिया वहां लंबे समय से नहीं गई हैं, जबकि 29 अक्टूबर तक उपस्थिति पंजिका में हाजिरी दर्ज है। कहा कि कई कर्मचारी दूसरी जगह अटैच हैं। इस अस्पताल से 18 गांव के लोग जुड़े हैं। इस तरह की लापरवाही कतई सहन नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने भी गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में भी इस मामले को उठाया, इसके बाद अधिकारियों नदारद चिकित्सक को फोन लगाया। उन्होंने न तो फोन उठाया और नही काल बैक की। कोरंगा ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर, जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नदारद डाक्टर का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच डा. पीएस जंगपांगी को सौंपी गई है। जांच में शिकायतकर्ता को उपस्थिति पंजिका किसने दी इसकी भी जांच होगी।