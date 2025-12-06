जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार दोपहर उस समय विशेष रूप से रुक गए, जब उन्होंने स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों को रास्ते में देखा। बच्चों की मासूम मुस्कान, उनके उत्साह तथा सहज उत्सुकता को देखकर मुख्यमंत्री भी भावुक हो उठे। उन्होंने छात्रों से आत्मीय बातचीत की, उनकी पढ़ाई, रुचियों तथा भविष्य के सपनों के बारे में पूछा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासित रहने और बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सादगी तथा निष्कपट बातें बचपन की यादों को ताजा कर देती हैं और मन में नई ऊर्जा भर देती हैं। बातचीत के दौरान बच्चे भी मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद खुश नजर आए और कई छात्रों ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए।