CM Dhami: बागेश्वर में स्कूल से लौटते बच्चों से मिले सीएम धामी, मासूम बातचीत ने छू लिया मन
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में स्कूल से लौट रहे बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार दोपहर उस समय विशेष रूप से रुक गए, जब उन्होंने स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों को रास्ते में देखा। बच्चों की मासूम मुस्कान, उनके उत्साह तथा सहज उत्सुकता को देखकर मुख्यमंत्री भी भावुक हो उठे। उन्होंने छात्रों से आत्मीय बातचीत की, उनकी पढ़ाई, रुचियों तथा भविष्य के सपनों के बारे में पूछा।
मुख्यमंत्री ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासित रहने और बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सादगी तथा निष्कपट बातें बचपन की यादों को ताजा कर देती हैं और मन में नई ऊर्जा भर देती हैं। बातचीत के दौरान बच्चे भी मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद खुश नजर आए और कई छात्रों ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए।
इस बीच, मुख्यमंत्री के आगमन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय स्थित कई सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शनिवार को समय से पहले छुट्टी घोषित की गई। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात दबाव नियंत्रित रखने तथा व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में मदद मिली।
