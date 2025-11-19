Bageshwar News: कक्षा 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कांडा पुलिस क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा की अचानक मौत से क्षेत्र में शोक पसर गया है। छात्रा मंगलवार को स्कूल से लौटने के बाद से ही पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। देर रात उसकी तबीयत और बिगड़ गई। स्वजन बुधवार सुबह उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

मछियाकोट, देवलबिछराल निवासी दान सिंह बोरा की 15 वर्षीय आइशा बोरा स्कूल गई थी। घर लौटने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना तुरंत कांडा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया।