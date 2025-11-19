Language
    Bageshwar News: कक्षा 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस जांच में जुटी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में दसवीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल से लौटने के बाद उसने पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 

    पेट में दर्द की शिकायत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा ला रहे थे स्वजन. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कांडा पुलिस क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा की अचानक मौत से क्षेत्र में शोक पसर गया है। छात्रा मंगलवार को स्कूल से लौटने के बाद से ही पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। देर रात उसकी तबीयत और बिगड़ गई। स्वजन बुधवार सुबह उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

    मछियाकोट, देवलबिछराल निवासी दान सिंह बोरा की 15 वर्षीय आइशा बोरा स्कूल गई थी। घर लौटने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना तुरंत कांडा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया।

    थानाध्यक्ष दिनेश पंत ने बताया कि फिलहाल किसी स्वजन या अन्य व्यक्ति ने पुलिस को कोई प्राथमिकी नहीं दी है। इसके बावजूद पुलिस ने मृत्यु के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। अचानक हुई इस घटना से स्वजन सहित पूरे गांव में शोक का माहौल है।