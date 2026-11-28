जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जनपद में साइबर अपराध पर अंकुश, नशे के खिलाफ अभियान तेज करना और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्र की प्राथमिकताओं में शामिल है। शनिवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने के बाद पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं।

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इनसे निपटने के लिए पुलिस कर्मियों का ज्ञान और तकनीकी दक्षता बढ़ाना जरूरी है। सीसीटीएनएस की जानकारी देकर प्रत्येक पुलिस कर्मी को दक्ष बनाया जाएगा।

एसपी ने कहा कि साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं और ठगी की धनराशि वापस हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। लोगों को ऐसे अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पुलिस की पहुंच गांव-गांव तक बनाई जाएगी, ताकि लोगों को अपराध के तरीकों और बचाव की जानकारी समय रहते मिल सके। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है और जल्द ही अलग थाने खोलने की तैयारी है।