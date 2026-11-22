बागेश्वर में वृद्धा से लूट, गांवों में बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल
बागेश्वर के भेंटा गांव में 72 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना ने ग्रामीण सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है, खासकर करड़िया की पिछली चोरी के अनसुलझे रहने के बाद।
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जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कमस्यार घाटी के भेंटा गांव में 72 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना ने ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि अप्रैल में करड़िया गांव में हुई चोरी का पर्दाफाश हो जाता तो क्या भेंटा की वारदात रोकी जा सकती थी? पहली घटना अब तक अनसुलझी है और दूसरी वारदात के बाद गांवों में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।
कमस्यार घाटी के अधिकांश युवा सेना में हैं या रोजगार के लिए घरों से बाहर रहते हैं। गांवों में बुजुर्ग माता-पिता और महिलाएं रह जाते हैं। भेंटा में घर में घुसकर वृद्धा के हाथ-पैर और मुंह बांधे गए, फिर मारपीट कर जेवरात और नकदी ले जाई गई।
घटना के बाद आसपास के गांवों में भी भय का माहौल है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक राजेश साह ने कहा कि वारदात में किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना कम है। आसपास के लोगों की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
लिस मामले का जल्द पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है। घर में रखे बाक्स की चाबी और सामान की जगह की जानकारी जैसे पहलुओं को भी जांच में शामिल किया जा रहा है।
करड़िया गांव में 28 अप्रैल को हुई चोरी का पर्दाफाश नहीं होना पुलिस के सामने चुनौती है। ग्रामीणों का मानना है कि पहली घटना में चोरों तक पहुंचकर कार्रवाई होती तो दूसरी वारदात से पहले अपराधियों पर अंकुश लग सकता था। पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंधों की जांच करे और गांवों में नियमित गश्त के साथ अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा के ठोस इंतजाम करे।
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