जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कमस्यार घाटी के भेंटा गांव में 72 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना ने ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि अप्रैल में करड़िया गांव में हुई चोरी का पर्दाफाश हो जाता तो क्या भेंटा की वारदात रोकी जा सकती थी? पहली घटना अब तक अनसुलझी है और दूसरी वारदात के बाद गांवों में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

कमस्यार घाटी के अधिकांश युवा सेना में हैं या रोजगार के लिए घरों से बाहर रहते हैं। गांवों में बुजुर्ग माता-पिता और महिलाएं रह जाते हैं। भेंटा में घर में घुसकर वृद्धा के हाथ-पैर और मुंह बांधे गए, फिर मारपीट कर जेवरात और नकदी ले जाई गई।

घटना के बाद आसपास के गांवों में भी भय का माहौल है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक राजेश साह ने कहा कि वारदात में किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना कम है। आसपास के लोगों की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।